Nepagent krijgt 6 maanden cel 27 april 2018

02u57 0

Een 35-jarige man uit Damme heeft 6 maanden cel gekregen voor de diefstal van een aanhangwagen. Stijn T. zit momenteel in voorhechtenis, omdat hij eind vorig jaar een Brugse vrouw ontvoerde in haar eigen wagen. Hij gaf zich uit voor agent, reed uiteindelijk met de vrouw naar een parking, deed haar spanbandjes om en plaatste een speelgoedwapen tegen haar hoofd. Het slachtoffer kon ontkomen. Vorige zomer kampte de man met geldnood en ging hij aan de haal met een aanhangwagen. De politie kon hem klissen toen hij de aanhangwagen voor 400 euro verkocht op internet. "Ik moet van de drugs af en wil in therapie gaan. Ik ben echt geen voorbeeld voor mijn kinderen", besefte T. (SDVO)