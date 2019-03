Molshopen wellicht oorzaak van dijkbreuk in Damme Mathias Mariën

01 maart 2019

07u22 0 Damme De indrukwekkende dijkbreuk van eind vorig jaar in Damme zou het werk zijn geweest van ongedierte. Uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) blijkt alvast dat er geen enkele aanwijzing is dat gebrekkig onderhoud aan de basis ligt. De dijk is ondertussen hersteld.

In de nacht van 29 op 30 december 2018 ontstond plots een breuk in de dijk tussen het Leopoldkanaal en het Afleidingskanaal in Oostkerke, een deelgemeente van Damme. Die sloeg een gat van 30 meter op de middendijk. Ook de tegenoverliggende dijk liep schade op. De aanleiding bleef lange tijd onduidelijk. Tijdens vorige inspecties waren er nooit afwijkingen vastgesteld. Om de dijkbreuk te verklaren, volgde een uitgebreidere inspectie. “Er werd een toename aan holen van ongedierte vastgesteld. Opvallend waren ook de grote concentraties molshopen”, zegt Bert Maertens. “In de huidige vaststellingen en voorgaande inspectieverslagen van de dijk is er geen enkele aanwijzing dat een ‘gebrekkig’ onderhoud de oorzaak zou zijn van de dijkbreuk.”

Hersteld

De beschadigde landdijk werd meteen hersteld en inmiddels is ook de middendijk hersteld. De weg op de landdijk, de N378, is opnieuw opengesteld en zal definitief hersteld worden in de loop van de maand mei, eenmaal de aangevoerde grond voor de dijkherstelling zich gezet heeft. De herstellingswerken hebben 600.000 euro gekost. De middendijk zal ook regelmatiger geïnspecteerd worden.