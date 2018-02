Mazoutspoor in gracht 16 februari 2018

02u34 0

In de Brieversweg in Sijsele werd gisterenmiddag omstreeks 12 uur een mazoutspoor van honderd meter lang ontdekt in een gracht. Hoe de mazout in de sloot terechtkwam en wie verantwoordelijk is voor de vervuiling, wordt onderzocht. De brandweer kwam ter plaatse om de vervuiling in te dammen en de mazout te neutraliseren. Ook het lokaal waterbeheer en de politie kwamen ter plaatse. Volgens de eerste vaststellingen ligt de olie al geruime tijd in de gracht. (MMB)