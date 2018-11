Maar één stelende broer veroordeeld 30 november 2018

Twee broers uit Damme die voor de strafrechter elkaar de schuld bleven geven van verschillende diefstallen van fietsen, bromfietsen en onderdelen zijn veroordeeld door de rechter.





A.V. en L.V. gingen volgens het openbaar ministerie samen op rooftocht en brachten alle gestolen tweewielers onder in de garagebox van L.V.. Daar haalden ze de bromfietsen uit elkaar en verkochten ze de onderdelen apart verder. Maar sinds de twee opgepakt werden lijkt hun samenwerking over. "Ze steken in heel het dossier de schuld volledig op elkaar", sprak de procureur. "Nochtans is het zonneklaar dat ze altijd samenwerkten, dat blijkt ook uit de verklaringen van de slachtoffers en het feit dat ze de garagebox samen gebruikten."





Omdat A.V alles bleef ontkennen en er geen bewijzen waren werd hij vrijgesproken. L.V. werd wel gestraft, want de onderdelen werden in zijn garagebox gevonden. Hij kreeg 3 maanden met uitstel en 208 euro boete. (JHM)