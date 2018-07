Maak kennis met de limokoets WIM EN SABINE ONTWERPEN LUXUEUZE PAARDENKOETS MATHIAS MARIËN

31 juli 2018

02u29 0 Damme Wie dezer dagen een limousinekoets door het straatbeeld ziet rijden in Damme, hoeft niet raar op te kijken. Wim Demeulenaere en Sabine Wittevrongel lieten een unieke koets maken in limousinestijl. Inclusief een minibar én ledverlichting. Bovendien is ze rolstoeltoegankelijk. Het resultaat is verbluffend. "Ideaal geschikt om als toekomstig bruidspaar richting stadhuis te rijden", glimlacht Sabine.

Op vlak van originaliteit hoef je Wim en Sabine uit Sijsele niks meer te leren. Twee jaar geleden kwam het koppel al op de proppen met een heuse paardentram. De dubbeldekker heeft een tafel, een bar en een televisiescherm. Op die tv kan je de paarden volgen terwijl ze rijden, karaoke afspelen of een film vertonen. De tram werd een groot succes, maar toch bleven de zelfstandige koetsiers niet ter plaatse trappelen. Ze gingen opnieuw aan de slag en ontwierpen een heuse limousinekoets. Sinds gisteren rijdt de witte koets rondjes in Damme. "We zijn héél tevreden over het resultaat. De koets ziet er fantastisch uit", zegt Sabine Wittevrongel.





Pareltje

Haar woorden zijn alles behalve overdreven. De koets oogt indrukwekkend. Ook de afwerking is een pareltje. Werkelijk alles doet denken aan een echte limousine. Een minibar met champagne? Check. Trendy ledverlichting? Dubbel check. Comfort? Helemaal check. De limokoets is binnenin ongeveer 1,70 meter hoog. Daardoor kan de gemiddelde vrouw - of kleine man - perfect rechtstaan in de koets.





Belangrijker: de limo is ook perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers. "Dat vonden we cruciaal", zeggen Wim en Sabine. "Ook minder mobiele mensen moeten de kans krijgen om met een paardenkoets of limo rond te rijden. Bij ons krijgen ze twee vliegen in één klap" De nieuwe koets zal in principe vooral ingezet worden voor trouwfeesten. Al kan het ook perfect voor een origineel huwelijksaanzoek. "In de koets is plaats voor acht personen. We zijn overtuigd dat dit een succesverhaal wordt., aldus Wim.





Cabrio

Het grote voordeel van de limokoets is dat het ook in de winter perfect kan ingezet worden. is de temperatuur te laag? Dan draaien de passagiers gewoon de verwarming aan. Wordt het op hete zomerdagen te warm? Geen probleem, de limo kan perfect omgebouwd worden tot cabrio. "We hebben aan alles gedacht", lacht Sabine. "Wie de paardentram te groot vindt, heeft vanaf nu een meer dan geschikt alternatief." Net nu ontstond de voorbije dagen discussie over het inzetten van





paardenkoetsen in de hitte. "Maar geloof me: we houden zeker rekening met onze dieren. Als het te warm is, worden de ritjes ingekort. Er is ook op





elk moment extra water voorzien", besluiten Wim en Sabine.





