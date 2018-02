Lopen door de legerkazerne voor het goede doel 22 februari 2018

02u31 0

De militaire kazerne in Sijsele zal op 17 maart voor het eerst opengesteld worden voor het grote publiek tijdens een wedstrijd. Tijdens 'Miles for Smiles' proberen lopers in teams van vier zoveel mogelijk rondjes van 1 mijl (1,6 kilometer, red.) af te leggen.





De organisatie van 'Miles for Smiles' is in handen van Ronde Tafel Brugge. De verantwoordelijken zien in de militaire site, waar in het verleden 500 vluchtelingen werden opgevangen, de ideale locatie voor hun nieuwste project. "Het zal een uitdagend parcours worden", klinkt het bij Ronde Tafel Brugge. "De deelnemers zullen over het asfalt lopen, tussen het groen moeten klauteren en dwars doorheen de loodsen op het domein lopen. Locaties die nooit eerder toegankelijk waren voor een wedstrijd of het grote publiek." De aanwezige supporters én lopers worden langs de kant van het parcours verwend. "DJ's, foodtrucks, optredens ... Alles zal aanwezig zijn", zegt Nicolas Bruynooghe. Het opzet van de nieuwe wedstrijd is duidelijk: geld inzamelen voor het goede doel. Per team van vier personen kan gekozen worden uit vijf goede doelen. Binnen de twee uur moet het team afwisselend zoveel mogelijk 'miles' afleggen. Hoe meer rondjes er gelopen worden, des te meer geld er naar het gekozen goede doel gaat. Achteraf is een grote afterparty voorzien waarbij de 'Confetti's' het beste van zichzelf komen geven. Peter van het project is de bekende muzikant Jef Neve.





Alle info en inschrijvingen via www.milesforsmiles.be. (MMB)