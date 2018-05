Lokale kunstenaars tonen hun artistieke talenten 04 mei 2018

02u36 0

Damme neemt nog tot zondag 6 mei deel aan de Week van de Amateurkunsten (WAK). De Cultuurfabriek in Sijsele is de uitvalsbasis. Een week lang opent het gebouw de deuren voor iedereen die passie heeft voor kunst en cultuur. Het programma is opgedeeld in drie luiken: VerDammt Kabaal - Lokale helden, VerDammt Bougeren - dansketting en Fabriek van Cultuur. "We zetten tijdens deze editie de kracht van zelf kunst maken in de kijker", zegt burgemeester Joachim Coens. "Het is onze doelstelling om een week lang te tonen wat er in Damme leeft op artistiek vlak. We sluiten ons met het programma aan bij het jaarthema 'Kunst buiten!'."





(MMB)