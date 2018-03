Liefdesnest voor ooievaars op stadhuis AANNEMER INSTALLEERT PLATFORMEN BOVENOP SCHOUWEN MATHIAS MARIËN

24 maart 2018

02u40 0 Damme Goed nieuws voor de ooievaars in Damme: het stadsbestuur heeft gisteren de platformen laten installeren op de twee schouwen van het stadhuis. Zo kunnen de koppels een nest maken, zonder dat de verwarming uit hoeft.

De liefde tussen de ooievaars en de stad Damme is wederzijds. Nadat het OCMW had besloten om de afbraak van het oude rusthuis uit te stellen omwille van een nestend koppel op de schouw, neemt ook het stadsbestuur extra maatregelen. Voor het tweede jaar op rij zit namelijk een koppel ooievaars op de schouw van het stadhuis. Burgemeester Joachim Coens (CD&V) vroeg én kreeg toelating van erfgoed om een speciaal platform te plaatsen rond de schouw.





Voorzichtig

Gisterochtend installeerde een aannemer de inderhaast ontworpen constructie. "Daardoor zullen de ooievaars kunnen nesten zonder dat we de verwarming moeten uitzetten", verklaart burgemeester Coens. De werking is eenvoudig: door de verhoging kan de rook eenvoudig weg en kunnen de ooievaars op het dakje van het platform vertoeven. De installatie van de platformen - er komt één op beide schouwen - nam bijna de hele dag in beslag. Eerst moesten de ooievaars, die al op de schouw zaten, voorzichtig weggehaald worden. Dat gaf opmerkelijke beelden toen de arbeiders vlak bij de vogels kwamen. Het koppel sloeg zijn vleugels uit en vloog rakelings naast de hoofden. Eenmaal boven vonden de werklui een eerste aanzet tot een nest. Dat werd zoveel mogelijk gespaard en achteraf op het nieuwe platform gelegd. "De ooievaars waren al volop aan het nesten. Het is natuurlijk volop seizoen", zegt Coens, die een kijkje kwam nemen. "We hebben ons gehaast om het dakje zo snel mogelijk klaar te hebben. Hopelijk waren we er tijdig bij en komt het koppel terug om het nest verder te bouwen."





Lift

Volgens de burgemeester vormen de koppels ooievaars - er zitten er ook nog twee op het oude rusthuis - een extra troef voor toeristen die Damme bezoeken. "Eens ze een nest hebben gemaakt op een bepaalde plaats, komen de dieren zowat elk jaar terug. De ooievaars stralen een stukje van de natuurlijkheid van Damme uit. Ze passen hier heel goed", glimlacht Coens. Naast de werken aan het dakje was er gisteren ook volop bedrijvigheid aan de achterkant van het stadhuis. Daar wordt een lift geïnstalleerd die minder mobiele mensen de mogelijkheid moet geven om toch in het stadhuis te raken. "Ik hoop dat de werken tegen de zomer klaar zijn. Het zal alleszins een fikse vooruitgang zijn. Door de steile trappen konden rolstoelgebruikers niet binnen. Vooral bij een huwelijk kan dat heel vervelend zijn", aldus burgemeester Joachim Coens.