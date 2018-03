Liefde is wederzijds: ooievaars keren terug naar dakje op stadhuis 26 maart 2018

Nog geen 24 uur na de plaatsing van een speciaal dakje op het stadhuis van Damme zijn de ooievaars al teruggekeerd om hun nest verder te bouwen.





Komen ze terug of niet? Die vraag hield het stadsbestuur en de bouwers van het speciaal gemaakte platform bezig, vlak nadat het dakje werd geïnstalleerd op het stadhuis. Vrijdag haalde de aannemer eerst het al gemaakte nest van de schouw. "We hopen dat we nog op tijd zijn. De ooievaars hadden zich nog niet helemaal genesteld", maakte burgemeester Joachim Coens (CD&V) vrijdag een schietgebedje. Amper een dag later bleek die ongerustheid onnodig. Op de schouw zitten opnieuw dezelfde ooievaars. Hun nest is ondertussen bijna volledig herbouwd. De dagjestoeristen en wandelaars konden meteen hun ogen de kost geven. Door het nieuwe platform kan de rook perfect uit de schouw, terwijl de ooievaars op het dak nesten. De komende maanden zijn ze een extra attractie in het pittoreske Damme. "Ook de volgende jaren zal dat zo zijn. Ze passen bij het natuurlijk karakter van Damme", zegt de burgemeester. (MMB)





