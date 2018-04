Lichtte kasteelheer verdachte op? MANNEN BLIJVEN IN CEL VOOR BRANDSTICHTING IN DOMEIN RYCKEVELDE SIEBE DE VOOGT

28 april 2018

02u27 0 Damme De raadkamer heeft de aanhouding van twee Bruggelingen verlengd na een brandstichting in een bijgebouw van kasteel Ryckevelde. Eén van de mannen beweert opgelicht te zijn geweest door de bewoner. Mogelijk was dat een motief voor de feiten, al legt niemand bekentenissen af.

Het vuur brak zondagavond omstreeks 22 uur uit in een bijgebouw van kasteel Ryckevelde, langs de Weg naar Sint-Kruis op de grens van Oedelem en Sijsele. De politie kreeg kort voordien melding van een diefstal met geweld in het pand, dat eigenlijk al een klein kasteel op zich is. Bij hun aankomst startten ze meteen een klopjacht naar de mogelijke daders. In een nabijgelegen bos troffen inspecteurs twee verdachten aan: M.B. (63) en F.B. (53). De twee Bruggelingen kenden elkaar al jaren en waren nagenoeg buren.





Boven zijn stand

Zondagavond waren ze samen op stap in de buurt, toen M.B. plots met de wagen aan het kasteeldomein stopte. Zijn buurman wist naar eigen zeggen niet waarom ze daar halt hielden, maar ging uiteindelijk toch mee naar binnen. Wat zich in het kasteeltje afspeelde, is nog niet helemaal duidelijk. Het motief van de feiten was wellicht een geldkwestie. Zo zou de 33-jarige kasteelbewoner de voorbije jaren grote sier gemaakt hebben. Volgens M.B. leefde hij boven z'n stand en liet hij dat maar al te graag uitschijnen door onder meer z'n peperdure Tesla voor de kasteelpoort te parkeren. De dertiger is actief in de groene energiesector en deed daarbij meermaals beroep op investeerders. Hij zou velen onder hen echter niet terugbetaald hebben. M.B. was mogelijk één van die investeerders en trok zondagavond samen met z'n buurman naar het domein Ryckevelde. "Ik wilde alleen enkele zaken bespreken", verklaarde de Bruggeling aan de speurders. Binnen liep de discussie echter compleet uit de hand. De bewoner kon ontkomen en verwittigde zelf de hulpdiensten. Bij aankomst van de politie en brandweer stond de zolderverdieping van het kasteeltje in brand. M.B. en F.B. werden na hun arrestatie in de buurt door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstal met geweld, opzettelijke slagen en verwondingen en brandstichting bij nacht. Gisterenmorgen verlengde de raadkamer hun aanhouding met een maand. Beide verdachten ontkennen de brand zelf te hebben aangestoken. "Wie dat dan wel zou gedaan hebben? Daar kan ik geen commentaar op geven", zegt Koen Van Zandweghe, de advocaat van M.B. "We overwegen wel in beroep te gaan tegen de beslissing van de raadkamer." In dat geval verschijnt de zestiger binnen twee weken voor de KI in Gent.