Leslie Cottenjé uit Damme genomineerd voor ‘Onderneemster van het Jaar’ Leslie maakt naam als CEO van Hello Customer Mathias Mariën

10 januari 2019

10u09 0 Damme Markant vzw, UNIZO en het Agentschap Innoveren en Ondernemen zijn voor de 20ste keer hun zoektocht naar straf, vrouwelijk ondernemerstalent gestart. Leslie Cottenjé uit Damme, CEO van Hello Customer, is genomineerd voor deze prestigieuze trofee. Op 27 februari wordt in Brussel bekendgemaakt of zij de Onderneemster van het Jaar is.

Hello Customer werd in 2015 opgericht door Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts en Bram De Vos. Zij bouwden een software as a service-platform dat grote bedrijven in staat stelt om de beleving en verwachtingen van hun klanten in kaart te brengen, er op een automatische manier inzichten uit te destilleren en de klantenervaring vervolgens te optimaliseren.

Vandaag wordt Hello Customer voornamelijk gebruikt door bedrijven uit de financiële en retailsector in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In eigen land behoren gevestigde waarden als FNG Group, Lunch Garden en JBC tot de klanten. “Het gaat snel voor Hello Customer. In drie jaar tijd zijn we enorm gegroeid en ons bedrijf telt nu 20 medewerkers. De dynamiek zit goed en dat geeft een ongelooflijk gevoel”, vertelt Leslie Cottenjé.

Erkenning voor de groei

In steeds meer ondernemingen staat een vrouw aan het roer. Een evolutie die applaus verdient. Ondernemerschap met ‘a female touch’ is een verrijking voor onze economie. Dat willen Markant vzw en UNIZO elk jaar in de kijker plaatsen met de uitreiking van de WOMED Award. De prijs is een bekroning voor inspirerend vrouwelijk ondernemerschap en wil ook andere vrouwen aanzetten om de sprong naar een eigen zaak te wagen. Bij de selectie van de genomineerden gaat de jury op zoek naar ambitieuze verhalen van vrouwen met een visie, innovatie- en daadkracht. Voor Leslie komt haar selectie enigszins als een verrassing. “De nominatie voor Onderneemster van het Jaar is een hele eer. De prijs winnen zou voor het werk van het hele Hello Customer-team en de evolutie die we hebben doorgemaakt de kers op de taart zijn”, klinkt het. Zelf erkent ze ook sterk gegroeid te zijn in haar rol als CEO en boegbeeld van het groeibedrijf: “Eigenlijk had ik nooit gedacht dat ik CEO zou worden”, gaat Leslie verder. “Tijdens een meeting schoven mijn collega’s mij naar voor om het bedrijf te leiden. Vanaf dan ben ik er bedachtzaam, maar stevig in gevlogen en had ik één doel voor ogen: van Hello Customer een succesvol én internationaal bedrijf maken, een referentie voor klantgerichte bedrijven en organisaties.” Wie haar nominatie als Onderneemster van het Jaar wil steunen, kan stemmen via http://www.markantvzw.be/womedaward/.