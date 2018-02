Leden Remembrance For Freedom komen samen 27 februari 2018

Remembrance For Freedom hield haar jaarlijkse receptie in café 't Oud Gemeentehuis in de Dorpsstraat, sinds drie jaar de thuisbasis van de vaderlandslievende vereniging. "We bestaan nu zo'n acht jaar en trekken er geregeld op uit met oude legervoertuigen, zoals Minerva's en Bedfords", zegt voorzitter Willy Van Lierde. "We beschikken over 15 voertuigen en hebben een vijftigtal leden. We nemen deel aan diverse herdenkingsplechtigheden over de oorlog in Maldegem, Moerkerke, Ramskapelle en omstreken."





(BHT)