Lamme Goedzak blijft uitvaren, maar nog steeds geen overnemer 23 februari 2018

02u41 0 Damme Goed nieuws voor Damme: toeristenboot Lamme Goedzak, die al ruim een jaar te koop staat, zal ook komende zomer uitvaren.

Het idyllisch beeld van de Lamme Goedzak op de Damse Vaart spreekt al decennialang tot de verbeelding. Ook komende zomer kunnen toeristen over het water pendelen tussen Brugge en Damme. "Ik blijf verder varen", bevestigt eigenaar Christian Claeys. De 65-jarige Gentenaar is naar eigen zeggen 'verliefd' op de boot. Toch zoekt hij al meer dan een jaar een nieuwe eigenaar. "Het probleem is dat niet veel mensen nog de stap naar een eigen zaak durven zetten", zegt Claeys. "De Lamme Goedzak is nochtans in heel goede staat. Ook de onderhouds- en brandstofkosten vallen mee. Maar het blijft zoeken naar een geschikte overnemer." Een van de voornaamste redenen is waarschijnlijk dat de boot tijdens de wintermaanden niks opbrengt. Vanaf 1 april vaart de Lamme Goedzak - met een capaciteit van 170 personen - opnieuw uit.





"Ik blijf personeel inzetten, zolang er geen koper is", zegt Claeys. "Voor het komende zomerseizoen hebben we extra publiciteit gemaakt. Zo hopen we nog meer volk te lokken. Misschien dat kopers dan zien dat de boot wel degelijk rendabel is." Vorig jaar draaiden gesprekken met het stadsbestuur van Damme als kandidaat-overnemer op niks uit. Burgemeester Joachim Coens (CD&V) wil evenwel niet alle bruggen opblazen.





"Het klopt dat we hebben gevraagd om eerst de private markt af te speuren op zoek naar een overnemer. Dat betekent niet dat er in de toekomst niet meer kan gesproken worden." (MMB)