KWB Sijsele zamelt speelgoed in 13 november 2018

02u25 0

Met de actie 'Ieder kind een sint' wil kwb Sijsele ouders en kinderen overtuigen om speelgoed te schenken aan Sinterklaas.





Overal in Vlaanderen zamelt kwb speelgoed in tijdens de Sinterklaasperiode. "Kwb zoekt degelijk en duurzaam speelgoed: speelgoed dat leerzaam is en uitnodigt tot actief spelen. Veilig en verantwoord speelgoed dat kinderen boeit en laat uitproberen. Speelgoed dat de fantasie en de ontwikkeling van je kind stimuleert", klinkt het bij het bestuur. "Wij zamelen het speelgoed in voor OCMW Damme en CAW Brugge. Zij zullen het speelgoed verdelen aan kinderen die in armoede leven en anders er niet toe krijgen."





Wie speelgoed wil schenken kan dat doen op twee inzamelpunten op 14/11 (namiddag) , 17/11(voormiddag), 21/11 (namiddag) en 24/11 (voormiddag) of na telefonische afspraak bij Roger Dhoore, Zwinstraat 14 in Sijsele, 050 35 61 87 of Guido Moens, Molenstraat 30 in Sijsele, 050 36 32 55.





(MMB)