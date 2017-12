Kunstwerk zorgt voor 'fleurige' gemeenteraad 02u31 0 Foto Benny Proot De gemeenteraad tussen de bloemstukken van Frederiek Van Pamel. Damme Leuk beeld donderdagavond in het stadhuis van Damme: op de maandelijkse gemeenteraad liep iedereen er zichtbaar 'fleurig' bij. Dat had niks te maken met de outfit van de burgemeester en schepenen, maar wél met de volledig ingerichte zaal.

Nog tot 7 januari is het Dams stadhuis omgetoverd in een bloemenkunstwerk van Frederiek Van Pamel. In totaal sieren 10.000 bloemen het gebouw. Ook de zaal waar de gemeenteraad doorgaat, is volledig omgetoverd in een prachtig bloemenwerk. Het leverde kunstige beelden op van vergaderende politici. "Het was een héél speciale gemeenteraad. Al zal dat waarschijnlijk weinig te maken hebben met de inhoud ervan. Al was die uiteraard ook enorm boeiend", glimlacht burgemeester Joachim Coens (CD&V). Ondertussen lokte de tentoonstelling op enkele dagen tijd al ruim 1.300 bezoekers. Een onverwacht succes. "Het bewijst dat we ook in de wintermaanden moeten blijven inzetten op een levendig Damme", besluit Coens. (MMB)