Koppel ooievaars strijkt opnieuw neer op Dams stadhuis MMB

22 maart 2019

10u41 0 Damme Voor het derde jaar op rij zit een koppel ooievaars op de schouw van het stadhuis in Damme. Het stadsbestuur liet vorig jaar nog een speciaal platform bouwen om de vogels in alle rust te laten nesten.

Komen ze terug of niet? Tot deze week was het onduidelijk of het Dams stadhuis voor het derde opeenvolgende jaar bezoek zou krijgen op hun schouw. Samen met de lente is nu ook een koppel ooievaars neergestreken. Eerder was dat al het geven even verderop op het oude rusthuis. Het koppel kan op het stadhuis alvast in alle rust nesten dankzij het speciale platform dat vorig jaar werd gebouwd. De komende weken en maanden zullen ze ongetwijfeld opnieuw een attractie worden voor de bezoekers van Damme.