Koe belandt in aalput 26 mei 2018

Langs de Krinkeldijk is donderdagavond een koe in een aalput gevallen. De eigenaar zag geen andere oplossing dan de hulpdiensten te bellen om het dier te redden. De brandweer van Knokke-Heist kwam ter plaatse, maar beschikte niet over het juiste materiaal om het zwaargewicht naar boven te hijsen. Uiteindelijk moest het speciale dierenreddingsteam van de brandweer Westhoek ter plaatse komen. Zij konden het dier na enige tijd uit de aalput hijsen. De koe kwam er uiteindelijk heelhuids vanaf. (MMB)