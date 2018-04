Kindercaroussel is groot succes 04 april 2018

De derde editie van de kindercaroussel in Damme was een groot succes. "Het was een gezellige namiddag vol workshops, leuke ontmoetingen en spelplezier. We mochten 220 bezoekers ontvangen", klinkt het enthousiast. "Een kindercarrousel is een speelse en gezellige ontmoetingsnamiddag voor ouders (en grootouders) met hun jonge kinderen. Tijdens een boeiende namiddag bieden we verschillende plezierige en leerrijke workshops aan."





(MMB)