Kerstmarkt en kinderopvang in kerken? MATHIAS MARIËN

23 februari 2018

02u41 0 Damme Het stadsbestuur van Damme heeft een concreet plan op tafel om zes van de acht kerken een nieuwe invulling te geven. Onder meer een kerstmarkt en kinderopvang behoren tot de mogelijkheden. In Hoeke hopen ze extra pelgrims naar Santiago de Compostella aan te trekken.

Helemaal als een verrassing komt het nieuws niet. Het stadsbestuur was al geruime tijd bezig met het opstellen van een 'kerkenplan' en deed de plannen gisterenavond uit de doeken tijdens de gemeenteraad. Het dalende aantal kerkgangers is een van de voornaamste redenen om de erediensten - een drietal en op vraag van de parochiale werking - in twee vaste kerken te laten plaatsvinden. De jaarlijkse bijdrage van de stad voor het uitoefenen van erediensten wordt bovendien teruggeschroefd. Vanaf 2019 blijft nog slechts de helft over van de gebruikelijke 200.000 euro.





Bezoeken

"In Damme hebben we sinds kort nog maar één pastoor over voor acht parochies. Het was simpelweg onmogelijk geworden om alle acht kerken enkel en alleen voor erediensten te blijven gebruiken", vertelt burgemeester Joachim Coens (CD&V). Een kerkenbeleidsplan is noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op subsidies. Met het plan hoopt de stad om aan zes van de acht gebouwen een nieuwe, nuttige invulling te geven. Enkel de Sint-Dionysiuskerk in Moerkerke en Sint-Martinuskerk in Sijsele zullen nog gebruikt worden voor erediensten. "Een van de mooiste voorbeelden is de Heilige Philippuskerk in Vivenkapelle", zegt burgemeester Coens. Eind vorig jaar maakte een plaatselijk schooltje al gebruik van de faciliteiten om een kerstmarkt te organiseren. In de toekomst zal de beschermde kerk occasioneel blijven gebruikt worden voor dergelijke activiteiten. "Daarenboven maakt het deel uit van een uniek neogotisch complex. Onder begeleiding zal de beschermde kerk kunnen bezocht worden", vertelt de burgemeester. Ook over de toekomst van de Kerk van Sint-Rita en de Kerk Sint-Jacob-de-Meerdere in Hoeke is al nagedacht. Vooral die laatste krijgt een bijzondere functie. Het kerkje ligt namelijk op de pelgrimstocht richting Santiago de Compostella. Momenteel kunnen bedevaarders er al terecht voor een stempel als bewijs. "Maar daar zit nog veel meer potentieel in", aldus Joachim Coens. "Waarom zou het niet mogelijk zijn om overnachting te voorzien in de kerk of het parochiezaaltje? Ook de wegbewijzering naar de locatie kan beter. Kortom: mogelijkheden genoeg."





Concert

Een ander opmerkelijke invulling is terug te vinden in Lapscheure. Daar wil het stadsbestuur een multifunctionele gemeenschapsruimte voor de lokale bevolking. "De mogelijkheden zijn divers. Dat kan gaan van een tentoonstelling tot een concert", klinkt het. Ook het onderbrengen van de buitenschoolse kinderopvang is daar een optie. De bekende Onze-Lieve-Vrouwhemelvaart in de dorpskern van Damme ten slotte blijft opengesteld voor bezoekers, concerten en lezingen.