KBC eist meer dan 100.000 euro van brandstichters kasteel Ryckevelde JHM

21 februari 2019

12u42 1 Damme Twee mannen staan in de rechtbank van Brugge terecht op verdenking van brandstichting in kasteel Ryckevelde in Sijsele. M.B. en F.B. worden ook vervolgd voor inbraak. Het proces werd meteen uitgesteld maar KBC stelde zich burgerlijke partij als brandverzekeraar. “En we kunnen nu al zeggen dat de schadeclaim hoger is dan 100.000 euro”, zegt de advocaat.

De feiten dateren van zondagavond 22 april rond 22 uur. Toen werd de brandweer massaal opgeroepen voor een brand op de bovenverdieping van een groot bijgebouw, vlak aan het kasteel langs de Weg Naar Sint-Kruis. Er was een melding dat het gebouw in lichterlaaie stond, maar ter plaatse bleek het om de zolderverdieping te gaan. Die was ingericht als woning en daar woonde de eigenaar van het kasteel ook. De schade was erg groot want zowat de ganse zolderverdieping brandde uit. Het was meteen duidelijk dat het om brandstichting ging en de politie had meteen ook twee verdachten in het vizier. Dat kwam omdat de eigenaar vlak voor de brand nog door twee mannen aan de deur bedreigd werd. Die ruzie zou kaderen in een geldkwestie. Nog terwijl de brandweer aan het blussen was kamde de politie de bossen vlakbij uit en konden ze M.B. en F.B arresteren. Het zijn die twee mannen die vandaag vervolgd worden wegens brandstichting, maar dat ontkennen ze nog steeds. Hun proces vindt plaats op 2 mei.