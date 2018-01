Joachim Coens opnieuw lijsttrekker voor CD&V 22 januari 2018

02u29 0

Huidig burgemeester Joachim Coens (CD&V) zal ook bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober lijsttrekker zijn voor zijn partij in Damme. Dat werd zaterdagavond duidelijk op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in het Dams stadhuis. Coens, burgemeester sinds de zomer van 2014 na het plots overlijden van zijn voorganger Dirk Bisschop, ontpopte zich de voorbije jaren tot een populaire burgervader bij de bevolking. Zijn positie als lijstrekker is dan ook weinig verrassend te noemen. De tweede plaats op de lijst is voor eerste schepen Eveline Van Quekelberghe, op dit moment bevoegd voor onder meer Jeugd en Groenbeheer. De partij wil de andere plaatsen op de lijst invullen met de huidige schepenen. Al zal er zeker plaats zijn voor vernieuwing en verjonging. (MMB)