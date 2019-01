Joachim Coens "Nog altijd onder de indruk van mijn score" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Mathias Mariën

02 januari 2019

10u02 0 Damme De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het de volgende dagen in uw Regiokrant.

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) heeft van de inwoners van Damme met ruime meerderheid het vertrouwen gekregen. De indrukwekkende overwinning van CD&V was aangekondigd, maar was tegelijk niet zo zeker als in 2012. Zeker omdat CD&V in 2014 kopstuk en stemmenkanon Dirk Bisschop verloor bij een tragisch ongeval. Zijn opvolger en lijsttrekker Joachim Coens heeft echter de verwachtingen ingelost en heeft met grote voorsprong het meeste voorkeurstemmen behaald: 2.739. Dat zijn er bijna duizend meer dan bij de vorige verkiezingen. "Achteraf bekeken ben ik nog altijd onder de indruk van mijn score", glimlacht Coens. "Het is een mooi teken van vertrouwen. Ik ga me de komende zes jaar dan ook met volle goesting inzetten voor onze stad." Het stadsbestuur wil de ingeslagen weg verderzetten, met nadruk op enkele accenten. "We willen blijven inzetten op Damme als 'onthaaste' stad. De kwaliteit van de omgeving moet blijven verbeteren. Dat is een grote doelstelling", zegt Coens.

De komende jaren hoopt de burgemeester ook om elke winter een traditie te maken van een evenement in het stadhuis. De voorbije twee jaar was dat de bloemenkunst van Frederiek Van Pamel, maar in de toekomst kan dat een andere invulling zijn. "Het belangrijkste is dat we zo werk maken van ons wintertoerisme en onze inwoners een leuk aanbod geven." (MMB)