Infobeurs over levenseinde op donderdag 21 maart in Sijsele MMB

12 maart 2019

11u20 0 Damme Het huisvandeMens Brugge organiseert een informatiebeurs over beslissingen rond levenseinde op donderdag 21 maart in zaal Rostune in Sijsele-Damme. Vanaf 16 uur tot 19 uur kan je een voordracht met als thema ‘Levenseinde, wetgeving en wilsverklaringen’ volgen, om 20 uur is het de beurt aan ‘Levenseinde, verhalen uit de praktijk’.

Het levenseinde houdt heel wat mensen bezig en er bestaat veel onduidelijkheid over. Wettelijk is er de laatste jaren veel veranderd. Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend.

Wilsverklaring

De huizenvandeMens informeren en sensibiliseren rond het thema levenseinde. Consulenten maken je wegwijs in de bestaande levenseindedocumenten en in de wetgeving aangaande euthanasie, palliatieve zorg en patiëntenrechten. Je kan bij het huisvandeMens ook hulp vragen bij het invullen van een wilsverklaring. Of een vertrouwelijk gesprek hebben over je twijfels en angsten bij het levenseinde. Het huisvandeMens verleent diensten vanuit vrijzinnig-humanistisch perspectief, open voor iedereen.

Vrijzinnige humanisten hechten veel belang aan het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Ze streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, met respect voor de wil van de patiënt. De vijf huizenvandeMens in de provincie werken nauw samen met LEIF (LevensEinde InformatieForum) West-Vlaanderen.

Orgaandonatie

Vandaar het initiatief om een ‘Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde Informatiebeurs’ te houden. Op de infobeurs vanaf 16 uur tot 18.30 uur krijg je info over levenseindedocumenten (wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring, wilsbeschikking teraardebestelling, verklaring voor orgaandonatie) en al wat bij het levenseinde komt kijken: palliatieve zorgen, euthanasie, erfenisrecht, een afscheidsplechtigheid en omgaan met een verlies.

Om 19 uur is er een voordracht met LEIFconsulent Anne-Flor Vanmeenen die informatie geeft rond levenseindekeuzes, de wetgeving en het in orde brengen van documenten.

Arts

Om 20 uur is er een voordracht met Dr. Frank Declercq die vertelt vanuit zijn ervaringen als LEIF-arts. Hij licht het actueel verzoek voor euthanasie toe en gaat dieper in op vragen rond euthanasie.

De toegang is gratis. Voor de voordrachten dien je in te schrijven via brugge@deMens.nu of 050 33 59 75. Deze activiteit gaat door in zaal Rostune, Stationsstraat 13 in Sijsele-Damme.

Meer informatie: Over de dienstverlening van het huisvandeMens Brugge en dit initiatief: huisvandeMens Brugge, 050 33 59 75, brugge@deMens.nu.