In dit restaurant eet je midden in een brouwerij: 'bistrobar' Mout opent in Damme

08 april 2019

08u35 0 Damme Langs de Jacob van Maerlantstraat in hartje Damme is Bistrobar Mout geopend, een nieuw concept van de Damse Brouwers. Het nieuwe concept is een combinatie van een restaurant én microbrouwerij. “We hopen het toeristische karakter van Damme een extra dimensie te geven”, zeggen initiatiefnemers Kurt De Fauw en Dieter Mestdagh.

De dagelijkse leiding van de horecazaak is in handen van chef-kok Quinten Monteyne, die onder andere al werkte in sterrenrestaurant Sans Cravate, en gastvrouw Sofie Somnel. Het concept is alvast uniek: half restaurant, half brouwerij. Wie een hapje komt eten, moet dus onvermijdelijk eerst de microbrouwerij en de indrukwekkende installaties passeren. Bezoekers van ‘Mout’ kunnen ook een rondleiding bestellen vooraleer ze hun voetjes onder tafel schuiven. In de zomermaanden is zowel aan de voor- als achterzijde een terras voorzien. Restaurantgasten zullen de brouwers op geregelde tijdstippen aan het werk zien tijdens hun lunch of diner, aangezien er in het pand effectief wordt gebrouwd. Bedoeling is om van het bezoek een volledige belevenis te maken.