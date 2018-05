Imkers blij met nieuwe bijenkasten 26 mei 2018

In het kader van de campagne Bijdankt! zet Stad Damme dit jaar een aantal bijenkasten op openbaar domein. De stad wil zo de honingbij helpen in haar voortbestaan en de aandacht vestigen op het belang van de bij voor het voedselaanbod voor de mens. De bijenkasten komen in de tuin van de stedelijke openbare bibliotheek Daniël Coens in Sijsele en aan de Slekkeput. De bijen hebben toegang tot een bloemenrijke omgeving. Imkers Nicolas Stas en Romy Guilini uit Moerkerke zijn eigenaar van de kasten en zullen ze regelmatig controleren.





(MMB)