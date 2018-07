Hooi vat vuur door droogte 17 juli 2018

Langs de Meiboomlaan in Sijsele is gisterenavond rond 18.30 uur brand uitgebroken in een weide. De bewoner van het nabijgelegen huis was met een trailer het hooi aan het vervoeren, toen het fout liep. Door de aanhoudende droogte vloog het hooi in brand.





Daardoor was er een grote rookpluim te zien boven de wei. De bewoner verwittigde de brandweer, die meteen ter plaatse kwam. Die kon voorkomen dat de vlammen zich verder verspreidden. Het hooi ging wel volledig in rook op. Er is ook schade aan de trailer. Gewonden vielen er gelukkig niet. (MMB)