Groendienst krijgt nieuwe pick-up 18 mei 2018

Stad Damme heeft een nieuwe pick-up in gebruik genomen voor haar groendienst. Het gaat om het eerste voertuig bij het bestuur uitgerust met een driezijdenkipper. Door die functionaliteit kan het personeel sneller het groenafval na een snoei- of maaibeurt uitladen of ter plaatse langs wegbermen efficiënter grond uitkiepen. De bestelwagen die geschikt is om drie personen te vervoeren, beschikt ook over een veilige opbergruimte voor de werktuigen. Het gaat om een investering van 33.500 euro. Het voertuig werd na een prijsvraag geleverd door Garage Kerckaert uit Vivenkapelle.





(MMB)