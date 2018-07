Goddelijke hulp voor Rode Duivels PAROCHIERAAD HANGT DRIE BELGISCHE VLAGGEN AAN KERKTOREN MATHIAS MARIËN

10 juli 2018

02u44 0 Damme De parochieraad in Sijsele steunt de Rode Duivels, en hoe! Op de toren van de Sint-Martinuskerk hangen drie Belgische vlaggen te wapperen om onze voetbalhelden aan te moedigen. Pastoor Pradip Smagge (42) is honderd procent gewonnen voor het initiatief. "We bidden dat België de finale haalt. Alle beetjes helpen, zeker", glimlacht de pastoor.

Het is een opmerkelijk zicht voor wie Sijsele binnen- of buitenrijdt. De historische Sint-Martinuskerk ziet er sinds enkele dagen ietwat anders uit. Net als de rest van het land is namelijk ook de plaatselijke parochieraad in de ban van het WK voetbal. Meer specifiek van onze Rode Duivels. Het resultaat: drie grote vlaggen aan de kerktoren. "Het was niet mijn eigen idee, maar ik vind het wel een zeer leuk initiatief. Waarom zou ik dat dan weigeren? Het brengt extra sfeer in het dorp", zegt pastoor Pradip Smagge. Dat laatste valt alvast af te leiden uit de talloze reacties van zowel parochianen als voetballiefhebbers. De meest gehoorde? "Super! De max! Fantastisch! ...." en ga zo maar door.





Vijftig meter hoogte

Het oorspronkelijke idee om de kerktoren te decoreren met Belgische vlaggen komt van Patrick Versyck. Samen met de rest van de parochieraad besloot hij zelf de handen uit de mouwen te steken. "De vlaggen mochten we gelukkig lenen van de stad. Het valt natuurlijk wel heel erg op voor alle voorbijgangers. Kan ook moeilijk anders, de vlaggen hangen op vijftig meter hoogte", glimlacht Patrick. De tricolore vlaggen werden omhoog gehangen vlak voor de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Brazilië. "Het was onze manier om te tonen dat een parochie ook kan meeleven met het voetbal. En kijk, het heeft geluk gebracht. Al was het heel erg spannend tegen de Brazilianen. De vlaggen blijven alvast hangen zolang we winnen", aldus Versyck.





Het is niet de eerste keer dat de Sint-Martinuskerk er een opvallende trekpleister bij heeft. In 2014 deed de parochieraad al eens hetzelfde. Volgens Patrick zorgt het voor extra beleving in het dorp. Al maakt pastoor Smagge één belangrijke kanttekening. "Dit is zeker geen manier om extra volk naar onze kerk te lokken. De decoratie blijft trouwens beperkt tot de vlaggen. Het interieur blijft onaangeroerd. Laat ons zeggen dat het toont dat een pastoor of de kerk in het algemeen zeker moderne kantjes heeft", aldus Smagge. Ondertussen liet de pastoor zich de voorbije weken wel al overhalen om onze nationale voetbalploeg op de voet te volgen.





Volgens Patrick Versyck zijn de reacties op het initiatief unaniem positief. Vandaag weet de parochieraad alvast wat te doen. "Ze zullen samen met mij bidden op een goede afloop tegen Frankrijk. Alle beetjes helpen, zeker", zegt de pastoor al lachend. Patrick heeft er alvast een goed oog in. "Ik voorspel dat we doorstoten tot de finale. Mijn pronostiek? 2-1 voor onze Duivels." Vanavond laat weten we of de schietgebedjes uit Sijsele resultaat hebben opgeleverd.