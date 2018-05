Gezocht: naam voor babyooievaar 24 mei 2018

02u46 0

Laat de suikerbonen maar komen: in Damme is het eerste jong van een van de ooievaarskoppels geboren. De Sint-Jansvleugel van het oude rusthuis in de Kerkstraat heeft er zo een attractie bij.





Het pittoreske Damme is al enkele maanden in de ban van de komst van de ooievaars. Voor het tweede jaar op rij nestelde zich een koppel op de schouw van het stadhuis. Het stadsbestuur wou de pret voor de dagjestoeristen niet verpesten, en besloot een aangepast dakje te maken waardoor de dieren zonder probleem konden blijven. Ook het OCMW toonde een groot hart en stelde zelfs de afbraak van het oude rusthuis in de Kerkstraat uit. Reden: twee ooievaarskoppels hadden zich genesteld op de Sint-Jansvleugel. "In het kader van onze eeuwenoude traditie van gastvrijheid voor mens én dier juichen we de komst van de ooievaars toe", aldus OCMW-secretaris Marc Dalle. De geboorte van het eerste jong is nu het mooie resultaat. Marc Dalle volgt de situatie op de voet en zal via Facebook een oproep lanceren om het jong een naam te geven. (MMB)