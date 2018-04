Gezocht: huizen voor gevelbank 04 april 2018

Aan de Cultuurfabriek in Sijsele hangt sinds gisteren het eerste 'Neem de tijd'-gevelbankje op het grondgebied Damme. Het stadsbestuur wil met deze bankjes in al haar woonkernen ontmoetingen stimuleren, want een actief buurt- en straatleven draagt bij tot de sociale cohesie en een positieve sfeer. "Ook bij ons waren de straten niet zo lang geleden soms levendiger", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V).





"Iedereen kende bijna iedereen. Mensen leerden elkaar kennen op de dorpel voor hun deur. En net dat willen we met deze bijzondere bankjes opnieuw stimuleren. Want mensen die elkaar goed kennen, zorgen ook voor elkaar." De stad Damme zoekt nu geïnteresseerde burgers die 'de tijd willen nemen voor elkaar' door een gevelbankje aan hun huis op te hangen. Wie interesse heeft voor een 'Neem de tijd'-gevelbankje, kan dat melden bij de UiTbalie in de Cultuurfabriek of via vrijetijd@damme.be of 050 28 84 55.





(MMB)