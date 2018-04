Gewond na knal tegen boom 23 april 2018

04u33 0

Een 24-jarige man uit Damme is vrijdag rond 23 uur gewond geraakt na een zwaar ongeval op de N49 in Maldegem. De man reed richting Knokke, maar week plots met zijn wagen van zijn rijvak af naar rechts. Hierdoor botste hij tegen een boom. Het slachtoffer werd naar het AZ Alma in Eeklo overgebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar. Door de aanrijding lag de rijbaan bezaaid met brokstukken. De brandweer kwam de brokstukken opruimen. De wagen moest getakeld worden. (JEW)