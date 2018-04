Gemeenteraadslid gaat verder als onafhankelijke 28 april 2018

Gemeenteraaldslid Kelly De Sutter stapt uit de CD&V-fractie en gaat in de toekomst verder zetelen als onafhankelijk raadslid. Met haar beslissing wil De Sutter duidelijk maken dat ze niet akkoord gaat met de gang van zaken binnen de meerderheid.





"Ik kan mij de laatste tijd niet meer vinden in de werking van de partij en de afspraken die op een democratische manier gemaakt worden binnen de fractie, maar naderhand toch onder druk van de partijleiding gewijzigd worden in aanloop naar de gemeenteraad", zegt Kelly De Sutter. "Ik ben het beu om ja te knikken onder druk."







Ook de - volgens haar - stiefmoederlijke behandeling van deelgemeente Moerkerke is een doorn in het oog van De Sutter. "Ik blijf erbij dat Moerkerke in de steek wordt gelaten. Door een opeenstapeling van factoren besliste ik om na 18 jaar, waarvan negen als gemeenteraadslid, mijn ontslag in te dienen als lid van CD&V. Weliswaar met pijn in het hart."





