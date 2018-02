Gedaan met ongestraft wildplassen: stad vindt GAS-ambtenaar 24 februari 2018

02u45 0 Damme Gedaan met wildplassen, het gras afrijden op zondag of illegaal schaatsen in Damme. Vanaf vandaag kunnen inwoners en toeristen eindelijk beboet worden voor kleine en middelgrote overlast.

Bij gebrek aan een gekwalificeerde GAS-ambtenaar konden de pv's van politie jarenlang niet omgezet worden in geldboetes. "En zeggen dat bijna niemand dat wist", glimlacht burgemeester Joachim Coens.





Toegegeven: de laatste keer schaatsen op de Damse Vaart dateert al van 2009. "Op dat vlak verandert er dus niet veel. Maar je weet nooit hoe koud het de komende jaren wordt", knipoogt de burgemeester. Hij kan er dan ook om lachen dat jarenlang niemand wist dat diverse kleine en middelgrote overtredingen de jongste jaren niet beboet konden worden. De reden daarvoor is dat het parket besloot om kleine inbreuken niet langer te vervolgen en zo de overdaad aan papierwerk te verminderen. De GAS-boetes moesten de straffeloosheid oplossen. Alleen... was er in Damme geen enkele gekwalificeerde ambtenaar die de vaststellingen van de politie kon omzetten in een geldboete. "Dat is al enkele jaren het geval. Dat bijna niemand dat wist? Misschien was dat wel het beste", zegt Joachim Coens (CD&V).





Knokke-Heist

In de praktijk zal er volgens het stadsbestuur weinig tot niks veranderen. Alleen moeten wildplassers vanaf nu er rekening mee houden dat ze wél een boete zullen krijgen. Door een samenwerking met de politie van Knokke-Heist zal een gekwalificeerde GAS-ambtenaar daar de vaststellingen verder uitwerken. Ook andere lichtere inbreuken, zoals klein vandalisme, een te hoge haag of het gras afrijden op zondag, vallen onder de GAS-wetgeving. "De aanpassing gebeurt op vraag van politie en parket om eventuele straffeloosheid tegen te gaan. Al benadruk ik: op grondgebied Damme valt de overlast binnen de perken", aldus Coens. (MMB)