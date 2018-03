Gaslek snel onder controle 27 maart 2018

In de Heitegemstraat in Damme hebben aannemers gisterenmiddag bij graafwerken de gasleiding geraakt. De Heitegemstraat wordt momenteel volledig heraangelegd. Bij die grondwerken ging het even na de middag mis. Met een graafmachine werd een lagedruk gasleiding geraakt. De brandweer kwam ter plaatse om metingen te doen. Maar die waren negatief. Eandis kwam ter plaatse om het lek te dichten. Niemand raakte gewond. (MMB)