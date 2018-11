Feest mee met 20-jarige VtbKultuur 06 november 2018

02u21 1

VtbKultuur Damme viert het 20-jarige bestaan met een optreden van Marleen Merckx (Simonneke uit Thuis) en Kris Baert (zanger-radiopresentator). "Tijdens die twintig jaar zijn we zo'n 400 keer gastheer geweest voor allerlei activiteiten, uitstappen, voorstellingen en zoveel meer. Dit moet en zal gevierd worden", zegt voorzitter Johan Dessein. "Onze trouwe deelnemers waren ons uithangbord en onze ambassadeurs om het door te vertellen. Wie we ooit hebben ontmoet in al die jaren, willen we op 28 november naar de Cultuurfabriek zien afzakken voor het optreden, gevolgd door een feestreceptie die we met veel plezier aanbieden als dank en waardering." Info en tickets kunnen aangevraagd worden via willysoenens@telenet.be of op het nummer 050/35.05.74. (MMB)