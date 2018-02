Eerste ondergrondse glascontainer in gebruik genomen 13 februari 2018

In de Kerkakker in Sijsele is de eerste ondergrondse glascontainer op Dams grondgebied in gebruik genomen. Kostprijs: 8.028 euro. De stad Damme en FostPlus betalen elk de helft voor het alternatief van een traditionele glasbol. De stad koos voor de Kerkakker omdat de glasbol er het dichtst bij de huizen stond en zich dicht bij een woonwijk met een school bevindt.





"Een ondergrondse glascontainer vermindert de geluidshinder. We hopen met de plaatsing van het nieuwe inzamelpunt ook om het zwerfvuil op deze plek te verminderen", zegt het stadsbestuur. De ondergrondse glascontainer heeft een oppervlakte van 2 op 2 meter. Er staan twee inwerpbuizen op. De ene voor wit glas, de andere voor gekleurd glas. De ondergrondse container is 2,35 meter diep. Het stadsbestuur betaalde zijn deel met middelen die het spaarde met de opbrengst van de vergoeding die FostPlus jaarlijks betaalt aan IVBO voor het verzamelen van glas. Elk jaar ontvangt de stad Damme hiervoor 0,11 euro per inwoner. (MMB)