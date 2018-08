Eerste keer culinaire veertiendaagse 24 augustus 2018

In aanloop naar Damme Culinair wordt, van zaterdag 22 september tot zondag 7 oktober, de eerste 'Damse Culinaire Veertiendaagse' georganiseerd.





In het centrum vindt op zondag 7 oktober de vijftiende editie van het streekproductenfestival Damme Culinair plaats. "Met de veertiendaagse willen we een aantal bijzondere, maar ook kleinschaligere belevingen creëren in de sfeer van lekker eten en met aandacht voor onze streekproducten", zegt schepen voor Toerisme Rik Strubbe (CD&V).





"We maken zo van het begin van de herfst de periode van de gastronomie en streekproducten in onze marketing." Staan op het programma: een streekproductenpicknick in Vivenkapelle, een cursus 'high tea' in het stadhuis van Damme en er wordt ook gefocust op bier. (BHT)