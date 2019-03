Eerste Damse Wielerweek met Michel Wuyts als special guest MMB

12 maart 2019

07u23 0 Damme Stad Damme kent een rijke wielercultuur en zet die van 17 tot 23 maart 20 tijdens de Damse Wielerweek met evenementen en een tentoonstelling in de kijker. Tijdens de week vinden onder meer de fietswijding, een filmvoorstelling, een fietsgraveringsactie, een testdag elektrisch fietsen en een theatervoorstelling plaats.

Sport en cultuur hebben veel gemeen. Daaruit ontstond de idee om de Damse Wielerweek te organiseren met de Cultuurfabriek als thuisbasis. “Door beide interessegebieden te vermengen, willen we een zo ruim mogelijk publiek bereiken”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V). “Wielrennen en fietsen brengen onze inwoners en bezoekers samen. We zijn immers een stad die tijd en ruimte biedt op twee wielen te ontspannen.”

Paradepaardje van de Damse Wielerweek moet de tentoonstelling met spullen en herinneringen van de lokale wielerverengingen worden. Die wordt aangevuld met collectiestukken uit het museum Koers uit Roeselare. De tentoonstelling vindt plaats van 17 tot 23 maart in de Cultuurfabriek. De opening valt samen met de fietswijding op zondag 17 maart vanaf 8.30 uur. De verschillende wielerverengingen maken dan samen een ritje door de stad.

Op woensdag 20 maart gaan ontspannen en inspannen hand in hand. Op het Lindeplein en bij de stedelijke turnzaal wordt geoefend zonder steunwieltjes voor de kleinsten en elektrisch voor de volwassenen. Je kunt er ook rijden op gekke fietsen. In de Cultuurfabriek vindt om 13.30 uur een vertoning van de komische film Allez Eddy plaats.

“Fietsen is van alle leeftijden”, weet schepen voor sport Christoph De Sutter (CD&V). “In Damme geven we de microbe van jongsaf mee. De fiets is het transportmiddel bij uitstek voor de tieners. Velen raken ook geprikkeld om te mountainbike en te wielrennen. Veel senioren gebruiken dan weer hun e-bike om van onze open ruimte en de buitenlucht te genieten.”

De voorstelling Dag & Nacht Koers! door Michel Wuyts en Geert Vandenbon op donderdag 21 maart om 20 uur in de Cultuurfabriek wordt dan ook een hoogtepunt van de Damse Wielerweek. Tickets kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar via www.damme.be/webshop. Vooraf 19 uur is er koerscafé in de foyer.

Wie zijn fiets niet wil kwijtspelen en behoeden tegen diefstal, kan op zaterdag 23 maart terecht aan de Cultuurfabriek voor een gratis graveringsactie.

Meer info op www.damme.be/DamseWielerweek