Eén buurtinfonetwerk voor alle inwoners 10 maart 2018

In Damme komt er eind deze maand een BuurtInformatieNetwerk voor alle inwoners. Het huidige netwerk in Sijsele wordt uitgebreid tot het BIN Stad Damme. Tot het netwerk kunnen alle inwoners toetreden van Damme, Hoeke, Lapscheure, Den Hoorn, Moerkerke, Oostkerke, Vivenkapelle en Sijsele. "Er was vraag van de inwoners naar een overkoepelend buurtinformatienetwerk", licht burgemeester Joachim Coens toe. "De criminaliteit stopt ook niet aan de grens van Sijsele. Samen met de lokale politie is het initiatief genomen om het BIN Sijsele uit te breiden. Zo zijn we opnieuw pionier met een netwerk voor het hele grondgebied van onze stad." Op maandag 19 maart vindt om 19 uur een informatieavond plaats in de theaterzaal van Rostune (Stationsstraat 13, Sijsele) voor alle inwoners. De lokale politie is nog steeds op zoek naar een of meerdere BIN-coaches. Deze vrijwilligers zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden en dé ambassadeurs voor het netwerk. Meer info: www.lokalepolitie.be/5446, pz.dkh.hhoo@police.belgium.eu of 050/61.96.54. (MMB)