Drie restaurants verdwenen uit Bib Gourmand 09 november 2018

Drie restaurants uit onze regio zijn verdwenen uit de nieuwste editie van de Bib Gourmand. Het kleine zusje van de Michelingids bundelt adresjes waar je goedkoop en lekker kan dineren. De verdwenen zaken zijn Griffioen uit Blankenberge, Luna Piena in Damme en Forum in Torhout. We kregen gisteren enkel de zaakvoerders van dat laatste restaurant te pakken. "We snappen het zelf eigenlijk niet goed", zeggen ze. "Geen idee waarom we er na al die jaren niet meer tussen staan." Nieuwkomers uit de Brugse regio zijn er niet. De restaurants die wel nog steeds vermeld worden in de gids zijn Assiette Blanche, Kok Au Vin, Refter en Tou.Gou (Brugge), Casanova (De Haan), De Kruidenmolen (Klemskerke), Kok sur Mer (Vlissegem) en Poincarré (Wenduine). Over anderhalve week lanceert Michelin zijn nieuwe sterrengids. (BHT)