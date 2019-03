Drie Q-labels uitgereikt in Damme MMB

12 maart 2019

16u25 0 Damme Kwaliteit en klantentevredenheid zijn in de toeristische sector topprioriteit. Na een begeleidingstraject door Westtoer werd in Damme een nieuw Q-label uitgereikt aan het Uilenspiegelmuseum. Twee organisaties behaalden een verlenging van hun bestaande label, waaronder Visit Damme.

Ondertussen zijn er 280 zaken in West-Vlaanderen die het Q-label behaalden. Dit jaar werd het label voor het eerst ook uitgereikt aan musea en attracties. Musea en attracties zijn naast logies, restaurants, cafés en toeristische infokantoren belangrijke trekpleisters voor bezoekers in West-Vlaanderen.

Het begeleidingstraject om het Q-label te bekomen bestond uit een opleiding en individuele begeleiding op maat. Om het label finaal toe te kennen, dienden de deelnemers een kwaliteitsdossier op te maken, waarna dit dossier werd getoetst door een mystery visitor en het moest worden verdedigd voor een jury.

Kwalitatieve beleving

In Damme blijkt het Uilenspiegelmuseum onvoorwaardelijk garant te staan voor een kwalitatieve beleving en behaalde dan ook voor het eerst een Q-label. Ook Visit Damme en B&B Altijd Genieten, die al in 2016 het Q-label behaalden, slaagden ook nu weer in het traject en bekwamen een verlenging van het label.

“We zijn heel blij met de professionele aanpak in ons infokantoor en nu ook het Uilenspiegelmuseum” besluit schepen voor toerisme, musea en erfgoed Rik Strubbe (CD&V). “Ook de gedrevenheid van onze ondernemers zoals Kathleen De Meyere, eigenares van B&B Altijd Genieten, krijgt waardering. Het bewijst dat we kwaliteit en de bezoeker in Damme een warm hart toedragen.”

Naast voornoemde organisaties bezit ook B&B Het Weiland & De IJshoeve sinds 2017 het Q-label, voor hen start volgend jaar een nieuw traject.