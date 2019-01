Dijkgraaf vreest voor overstromingen in gebied van 7.000 hectare tussen Damme en Kust Mathias Mariën

31 januari 2019

11u17 2 Damme Dreigt een gebied van 7.000 hectare tussen de Damse Vaart en de Kust de komende dagen of weken te overstromen? Volgens Antoine Wijffels, dijkgraaf van de Oostkustpolder, is die kans niet onbestaande. “De grond in de regio is erg verzadigd door de regen en sneeuw van de voorbije weken. Ook de dijkbreuk van eind december speelt een grote rol”, zegt Wijffels.

Vandaag staat het water in de waterlopen in dat deel van de Oostkustpolder erg hoog: 2,30 meter in plaats van normaal 1,80 meter. Dat is niet ver verwijderd van het kritieke peil van 2,40 meter. “Indien het op 24 uren bijvoorbeeld 20 liter regent, dan zitten we met een probleem”, waarschuwt dijkgraaf Wijffels. De grond in de regio is erg verzadigd door de regenval en de sneeuw van de voorbije weken maar ook door de dijkbreuk in Damme eind december. Daardoor stond het niveau van het Leopoldkanaal lange tijd erg hoog, wat voor hinder zorgde bij de afwatering naar het kanaal. Indien het de komende dagen of weken veel regent, dreigen volgens Wijffels overstromingen in een gebied van 7.000 hectare tussen de Damse Vaart en de Kust.

Werken Zwinnevaart

Het grootste probleem, aldus nog de dijkgraaf, zijn evenwel de werken aan de uitmonding van de Zwinnevaart. Hierdoor kan het water niet wegstromen richting Leopoldkanaal. Die werken lopen vertraging op. “De opdrachtgever van de werken, de Vlaamse Milieumaatschappij, heeft nagelaten voorzieningen te treffen om in geval van wateroverlast water te kunnen wegpompen. Ook mobiele pompen kunnen op die plaats nu niet worden ingezet”. Gevolg: wateroverlast dreigt bij veel regen de komende dagen en weken. “Wateroverlast en overstromingen dreigen dan vooral in het lager gelegen Westkapelle, maar ook rond Oostkerke en Knokke”, aldus nog dijkgraaf Antoine Wijffels. De dijkgraaf stelt zich vragen bij het tijdstip van de werken. “Waarom moet dit in de winter in plaats van in de zomer, als er geen waterafvoer nodig is”, vraagt hij zich af. Eerder liet de dijkgraaf zich al ‘opmerken’ omdat hij vlak na de dijkbreuk insinueerde dat een vossenhol aan de basis lag van de dijkbreuk. Bij de Vlaamse Waterweg konden ze echter niet ingaan op die insinuaties. “Alles is weggespoeld", klonk het toen. Ook nu is er vooralsnog geen reden tot paniek. Volgens het stadsbestuur en bevoegde diensten is er geen direct gevaar.

Midden februari hersteld

De werken aan de middendijk schieten ondertussen goed op. Eerst werd er een soort ‘mal’ van breuksteen gestort, die nadien opgevuld en afgewerkt wordt met kleigrond. Doeken van geotextiel moeten de grond op zijn plaats houden. Voor deze werken is er redelijk wat aanvoer van breuksteen en grond nodig. De herstellingswerken aan de middendijk zullen vermoedelijk klaar zijn midden februari.