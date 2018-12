Dijkbreuk over 30 meter in Damme: “Voorlopig geen gevaar voor overstroming” Siebe De Voogt

30 december 2018

13u23 0 Damme De Leopoldsvaart-Noord in Damme is momenteel plaatselijk volledig afgesloten door een dijkbreuk. Volgens de Vlaamse Waterweg is er voorlopig geen gevaar voor overstromingen. “De dijk aan landszijde raakte enkel wat beschadigd, maar bleef intact.”

De breuk ontstond afgelopen nacht in de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het horizontaal lopende afleidingskanaal, waar geen verkeer mogelijk is. “Door de breuk steeg het waterpeil zo’n anderhalve meter. Ook de dijk bij de Leopoldsvaart-Noord raakte op die manier over een strook van 30 meter beschadigd”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Die landdijk bleef weliswaar intact, waardoor er voorlopig geen gevaar is voor overstromingen in de omliggende weilanden en enkele boerderijen.”

Oorzaak onbekend

Over de oorzaak van de dijkbreuk, is voorlopig nog geen duidelijkheid. “Dat wordt onderzocht”, stelt Stinissen. “Onze prioriteit gaat momenteel uit naar het verstevigen van de stabiliteit aan landszijde. Het asfalt is er niet weggespoeld, maar het water heeft ondergronds wel wat schade aangericht. Een aannemer is momenteel al gestart met het verstevigen van die dijk. Daarna zullen we bekijken hoe we de middendijk moeten aanpakken. Ook voor ons kwam dit incident immers erg onverwacht.”

De politie Damme/Knokke-Heist sloot in samenspraak met de stad Damme de Leopoldsvaart-Noord af voor alle verkeer tussen de Zelzatebrug en Koolkerkesteenweg. Ook fietsers en voetgangers mogen niet door. Omrijden kan via Westkapelle. “De rijbaan moet voor de herstellingswerken volledig worden opengebroken”, meldt de stad. “De hinder zal bijgevolg meerdere dagen duren.”