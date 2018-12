Dijkbreuk in Damme slaat gat van dertig meter: “Geen gevaar voor overstroming” Siebe De Voogt

30 december 2018

13u23 14 Damme De Leopoldsvaart-Noord in Oostkerke, bij Damme, is momenteel plaatselijk volledig afgesloten door een dijkbreuk. Volgens de Vlaamse Waterweg is er geen gevaar voor overstromingen. “De dijk aan landszijde raakte enkel wat beschadigd, maar bleef intact.” Volgens dijkgraaf Antoine Wijffels ligt een vossenburcht mogelijk aan de oorzaak.

De breuk ontstond zaterdagnacht in de middendijk tussen het Leopoldkanaal en het horizontaal lopende Schipdonkkanaal, ook wel gekend onder de namen “Blinker” en “Stinker”. Op die dijk is geen verkeer mogelijk. Het water sloeg een gat van liefst 30 meter lang. “Door de breuk steeg het waterpeil in het Leopoldkanaal zo’n anderhalve meter”, zegt woordvoerster Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “Door de kracht van het water raakte ook de dijk bij de Leopoldsvaart-Noord op die manier beschadigd. Die landdijk bleef weliswaar intact, waardoor er geen gevaar is voor overstromingen in de omliggende weilanden en enkele boerderijen.”

Zijn vossen de oorzaak?

Over de oorzaak van de dijkbreuk, is voorlopig nog geen duidelijkheid. Dijkgraaf Antoine Wijffels vermoedt dat een vossenburcht mogelijk de boosdoener is. “Iemand uit ons bestuur merkte op dat er in de buurt van de plaats waar de breuk ontstond, vossen aan het werk geweest zijn”, zegt de voorzitter van de Oosthoekpolder. “Die dieren maken hollen en pijpen om weg te kunnen vluchten bij gevaar. Wellicht heeft het water zich verspreid door het gangenstelsel en op die manier het zand waaruit de dijk bestaat weggespoeld. Ik kan geen andere oorzaak bedenken, want het water in het Schipdonkkanaal stond 3,30 meter hoog. Dat is geen abnormaal waterpeil.”

Periodieke controles

De Vlaamse Waterweg doet vooralsnog geen uitspraak over de oorzaak. “Die wordt onderzocht, al durven we niet zeggen dat we ooit een concrete aanleiding zullen ontdekken”, stelt Stinissen. “Onze prioriteit gaat momenteel uit naar het verstevigen van de stabiliteit aan landszijde. Het asfalt is er niet weggespoeld, maar het water heeft ondergronds wel wat schade aangericht. Een aannemer is momenteel al gestart met het verstevigen van die dijk. Die werken moeten normaal tegen maandagavond afgerond zijn. Daarna beginnen we meteen met het herstellen van de middendijk. Daarbij zullen we ook zoeken naar eventueel andere zwakke plekken.”

De Vlaamse Waterweg zal in de toekomst ook extra toezicht blijven houden. “Dergelijke periodieke controles worden net als bij waterbruggen stelselmatig uitgevoerd door onze oeverinstructeurs en gebeuren sowieso. De omwonenden kunnen we geruststellen: voor hen is absoluut nooit gevaar geweest. Met de verstevigingswerken die we uitvoeren, willen we gewoon geen enkel risico nemen.”

Meerdere dagen hinder

De politie Damme/Knokke-Heist sloot zondagmorgen in samenspraak met de stad Damme de Leopoldsvaart-Noord af voor alle verkeer tussen de Zelzatebrug en Koolkerkesteenweg. Ook fietsers en voetgangers mogen niet door. Omrijden kan via Westkapelle. Mogelijk zal de hinder nog verschillende dagen duren.