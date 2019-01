Gesponsorde inhoud Dijkbreuk Damme bijna hersteld: aanleg definitief wegdek volgt later dit jaar Mathias Mariën

20 januari 2019

17u30 0

De herstellingswerken aan de middendijk tussen het Leopold- en Schipdonkkanaal in Damme naderen de eindfase. De rijbaan zal de komende week wellicht opnieuw toegankelijk zijn voor het verkeer.

Eind 2018 zorgde de onverwachte dijkbreuk langs de Leopoldsvaart-Noord voor heel wat ellende. Niet alleen moest de middendijk opnieuw opgebouwd worden, sindsdien is er ook geen doorgaand verkeer meer mogelijk. “We stellen alles in het werk om de rijbaan zo snel mogelijk weer open te stellen voor het verkeer", klonk het bij de Vlaamse Waterweg. Bijna een maand later naderen de werken aan de dijkbreuk, er was een gat over een afstand van dertig meter, de eindfase. De voorbije weken was er heel wat activiteit. In de eerste fase gingen duikers in het water om alle bomen en andere zaken die in het water vielen te verwijderen. Op dit moment leggen aannemers de laatste hand aan de opbouw van de middendijk. Met kranen wordt breuksteen en vette grond in de opening geplaatst. Daarna worden nog speciale doeken geplaatst om alles goed samen te houden. Binnen een week moet die herstelling definitief gebeurd zijn. Maandag zit de Vlaamse Waterweg samen met het Agentschap Wegen en Verkeer om een beslissing te nemen over het doorgaand verkeer. In principe zal dat de komende dagen terug mogelijk zijn. Al zal dat met tijdelijke maatregelen moeten gebeuren. De definitieve herstelling van het wegdek zal later dit jaar gebeuren.