Dieven klimmen in kraan om lampen te stelen 03 februari 2018

Dieven hebben deze week tien meter hoog geklommen in een kraan van bouwbedrijf Tradibo uit Sijsele om er lampen te stelen. Dat gebeurde op een werf van het bedrijf in de Keizer Karelstraat in Gent. Voor zo'n 5.000 euro aan materiaal werd gestolen, vooral uit de werfkeet. Maar de dieven klommen ook in een kraan van in totaal meer dan zestig meter hoog om er lampen weg te halen. Die zouden dan wel elk zo'n 150 euro waard zijn. "De opbrengst staat niet in verhouding tot de risico's die de dieven genomen hebben", klinkt het bij het bedrijf. Om te voorkomen dat de werf stil zou liggen, heeft Tradibo de gestolen machines meteen vervangen. (MMB)