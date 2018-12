Damse woonkernen krijgen winterse sfeerverlichting Mathias Mariën

21 december 2018

De Damse woonkernen baden nog tot zondag 6 januari in een winterse sfeerlichting. Het stadsbestuur liet in alle acht deelgemeenten accenten uitlichten. Het gaat om het paard in Vivenkapelle, de bomen op de begraafplaats in Oostkerke en verschillende kerkgebouwen in de andere kernen. In Damme-centrum krijgen ‘de big five’ sfeerverlichting: het stadhuis, de kerk , het hospitaal , Huyse de Grote Sterre en de Schellemolen. “Sfeer is belangrijk en brengt mensen samen”, zegt burgemeester Joachim Coens. “Damme is een stad van ontmoeting en ontdekking. Ook tijdens de donkerste winterperiode willen we dat accentueren, in alle dorpskernen”