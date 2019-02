Damse cultuurcafés krijgen muzikaal thema Mathias Mariën

01 februari 2019

06u49 0 Damme Voortaan worden de gratis muzikale vrijdagavonden in de foyer van de Damse Cultuurfabriek in een themajasje gestoken. De eerste editie van de vernieuwde reeks Cultuurcafés vindt plaats op vrijdag 1 februari. Het thema is liedjes. Zelf meespelen kan voortaan.

Cultuurcafés zijn een reeks van vier gratis muziekoptredens in het café van de Cultuurfabriek. Op deze vrijdagavonden speelt er een of meerdere muziekgroepen, terwijl iedereen gezellig kan genieten van een drankje uit de bar. Dit jaar werd de formule verder uitgebouwd. Elke editie draagt een eigen muzikaal thema. De vier thema’s dit jaar zijn liedjes op 1 februari, pop op 1 maart, blues op 5 april en folk op 3 mei. Voor het optreden van de band wordt voor muzikanten en geïnteresseerden telkens een workshop rond het thema georganiseerd. Nadien is er vrij podium of jam.

“Als onthaaste stad zetten we met deze Cultuurcafés in op ontmoeting”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We laten iedereen genieten en actief participeren voor, tijdens en na de gezellige optredens.”

De eerste editie op vrijdag 1 februari heeft als thema liedjes. Muziekgroep Koen & De Anderen spelen Nederlandstalige liedjes van bekende artiesten zoals Willem Vermandere, Stef Bos, Boudewijn de Groot, Louis Neefs maar ook van zichzelf. Het optreden start om 21 uur. Vooraf, om 20 uur geeft Koen Dewulf samen met gitarist Robbe Malschaert een workshop liedjes schrijven. Na het optreden is er een vrij podium voor lokale artiesten.

Tijdens het tweede cultuurcafé op 1 maart staat popmuziek centraal. De lokale coverband Sweet Spot treedt op. Naast covers brengen ze ook eigen nummertjes binnen hetzelfde genre. Als voorprogramma speelt Komorebi, de bandcoaching-groep van het Damse Muziekatelier. Afsluiten gebeurt met een pop-jam. Iedereen mag meespelen.

Op 5 april beleeft het Cultuurcafé een ware blues-avond. Lokale bluesband Lizza’s Mojo zorgt voor de nodige magie op het podium. Om 21 uur spelen Lizza en de boys swingende, ontroerende en funky blues. Zowel klassiekers als minder bekende nummers komen aan bod. Voor het optreden wordt het wat, waarom, hoe en de geschiedenis van blues uit de doeken gedaan. Afsluiten gebeurt met een blues jam.

In het laatste cultuurcafé van de reeks op 3 mei draait het allemaal rond folk. Het duo Awen stelt haar nieuwe CD voor. Ze spelen new folk en lieten zich voor deze CD inspireren door tarotkaarten. Na Awen treedt de Damse folkgroep Donder in ’t hooi op. Deze band speelt traditionele folk en heeft zijn sporen al lang verdiend. Na de optredens is er mogelijkheid om samen te jammen. Voor de optredens wordt er aan al wie een instrument bespeelt een folkmelodie aangeleerd op het gehoor.

De Cultuurcafés vinden plaats in de Cultuurfabriek, Stationsstraat 22 in Sijsele. Meer info op www.damme.be.