Damme wil ‘Mooiste bijenvriendelijke tuin van Vlaanderen’ creëren en krijgt daarvoor hulp van Dominique Persoone Mathias Mariën

19 maart 2019

18u14 0 Damme De stad Damme wil van de tuin van de bib de ‘Mooiste bijenvriendelijke tuin van Vlaanderen’ maken. Zo komen er bijenvriendelijke planten, bomen en bijenkasten. Om de titel in de wacht te slepen, moet Damme wel afrekenen met de Oost-Vlaamse concurrenten uit Beveren. Het is de eerste keer dat de wedstrijd georganiseerd wordt.

Wie nu naar de tuin kijkt, kan zich amper voorstellen dat er binnen twee maanden een oase van bloemen zal ontstaan met een wandelpad én speeltuigen voor bezoekers. Toch is dat de ambitie van het Damse stadsbestuur. De titel van ‘Mooiste bijenvriendelijke tuin van Vlaanderen’ in de wacht slepen zou dan ook een enorme meerwaarde betekenen voor de stad. “We willen ons al langer profileren als een onthaaste stad met aandacht voor duurzaamheid en een kwaliteitsvolle omgeving. Dit project past daar perfect in”, aldus burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Voorbereidingen

De groendienst is al enkele weken druk in de weer om de nodige voorbereidingen te treffen. Momenteel staan in de tuin al drie bijenkasten. Vlak achter de kasten wordt een waterloop aangelegd. Oeverbeplanting maakt de zone veilig, fleurig én gunstig voor bijen. De bijentuin zal 0,85 hectare groot zijn en zal volstaan met planten en struiken met een hoog pollen- en nectargehalte. Zo komen er twee bloemenweides en een graveltuin. Ook in de schaduwrijke zones zullen bijenvriendelijke planten bloeien.

Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) is enthousiast. “De tuin zal een educatieve en inspirerende waarde hebben”, zegt de burgervader. “We dragen zorg voor het milieu en het klimaat, maar doen tegelijk aan citymarketing. Natuurlijk willen we graag de mooiste bijentuin van Vlaanderen hebben, maar bovenal willen we het project mooi uitwerken."

De stad kan alvast rekenen op een sterke ambassadeur. Chocolatier/imker Dominique Persoone, de bekendste inwoner van Damme draagt het peterschap. “Ik ben enorm dankbaar dat het stadsbestuur zich zo wil ‘smijten’ voor de bijen”, zegt Persoone. “Het is een fantastisch project.” Bang hoeven de bezoekers niet te zijn. De bijen vallen in principe niemand aan als ze zich niet bedreigd voelen. Op verschillende plaatsen zullen daarom richtlijnen uithangen én er zal een EHBO-kit beschikbaar zijn in de bibliotheek.

Uitdager

Om de titel ‘Mooiste bijenvriendelijke tuin’ in de wacht te slepen, moet Damme wel afrekenen met de Oost-Vlaamse concurrenten uit Beveren. Het initiatief voor de wedstrijd komt van de Vereniging voor Openbaar groen en het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid. Het is de eerste keer dat er om de titel wordt gestreden. “Zonder bijen sterft ook de mens. We nemen dit project dus zeer serieus”, zegt burgemeester Coens stellig. Op 19 mei organiseert de stad daarom een groot feest naar aanleiding van de officiële opening van de bijentuin. ‘Biebabeloela’ zal een mix zijn van workshops, rondleidingen, een productenmarkt, speelplezier én muzikale omkadering voor alle inwoners en geïnteresseerden.