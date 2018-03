Damme wil inwoners laten mountainbiken 01 maart 2018

02u40 0 Damme De stad Damme wil haar inwoners aanzetten tot levenslange sportparticipatie via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.

Daarom zal de stad in de periode oktober tot december een vijfdelige reeks 'Start to Mountainbike' organiseren. Met het initiatief willen ze inspelen op de toenemende populariteit van het mountainbiken. Door de juiste handelingen aan te leren, kan de drempel naar het recreatief beoefenen van de sport verlaagd worden. Het stadsbestuur zet daarbij maximaal in op persoonlijke begeleiding. De doelgroep zijn 16-plussers die over een eigen mountainbike beschikken. (MMB)